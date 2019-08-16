В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами

В новом здании Офиса президента Владимира Зеленского висеть картины известных украинских художников. На полотнах изображены сюжеты с различными тематиками, от голых женщин до пингвинов и шаурмы.

"Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции Музея истории Киева для представления их в Офисе президента Украины", - сообщила в Facebook замдиректора музея Татьяна Костенко.

На стенах в ОПУ будут висеть работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексея Аполлонова, Анастасии Крайнев и Алексея Кондакова.

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Фото: Facebook\Тетяна Костенко

Офис президента Владимира Зеленского анонсировал презентацию бренда цифрового государства на International IT Forum в Запорожье.

Презентация состоится 27 сентября, отметили в Офисе.