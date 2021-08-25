В МВД подсчитали, сколько людей вышли на улицы Киева в День Независимости

В Киеве в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины приняли участие около 100 тыс. человек.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Фото: МВД

"Всего состоялось почти 400 массовых мероприятий. В эти дни подразделения Национальной гвардии несли усиленную службу в стране для безопасности граждан в городах, в том числе и в районе проведения ООС", - говорится в сообщении.

Во время массовых мероприятий в столице зафиксировали лишь несколько нарушений общественного порядка. На них правоохранители оперативно отреагировали.

Грубых нарушений не произошло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера

24 августа Украина отпраздновала 30-летие независимости. В Киеве прошел торжественный парад войск. В нем также участвовала техника и авиация. Позже в центре столицы состоялся Марш защитников.