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среда, 25 августа 2021 15:31

В МВД подсчитали, сколько людей вышли на улицы Киева в День Независимости
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В Киеве в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины приняли участие около 100 тыс. человек.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Фото: МВД

"Всего состоялось почти 400 массовых мероприятий. В эти дни подразделения Национальной гвардии несли усиленную службу в стране для безопасности граждан в городах, в том числе и в районе проведения ООС", - говорится в сообщении.

Во время массовых мероприятий в столице зафиксировали лишь несколько нарушений общественного порядка. На них правоохранители оперативно отреагировали.

Грубых нарушений не произошло.

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24 августа Украина отпраздновала 30-летие независимости. В Киеве прошел торжественный парад войск. В нем также участвовала техника и авиация.

Позже в центре столицы состоялся Марш защитников.

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