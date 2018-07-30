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понедельник, 30 июля 2018 11:50

В метро предупредили о последнем дне обмена жетонов

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В метро предупредили о последнем дне обмена жетонов
Обмен жетонов с доплатой будет проводиться с 1 по 31 августа. ФОТО: kyivmetroalerts

31 июля синие жетоны киевской подземки еще можно без доплаты обменять на зеленые.

"С 1 августа обмен будет производиться только в сервисных центрах с доплатой", - предупредило КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

В частности, сервисные центры находятся на станциях метро Майдан Независимости, Дорогожичи, Политехнический институт и во 2 вестибюле Дарницы. Они работают ежедневно с 8:00 до 19:00 с перерывом с 12:00 до 12:30.

Обмен жетонов продлится до 31 августа.

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Стоимость проезда в метро возросла до 8 грн, при пополнении карты на 50 поездок - до 6,5 грн.

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