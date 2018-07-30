В метро предупредили о последнем дне обмена жетонов

31 июля синие жетоны киевской подземки еще можно без доплаты обменять на зеленые.
"С 1 августа обмен будет производиться только в сервисных центрах с доплатой", - предупредило КП "Киевский метрополитен" в Twitter.
В частности, сервисные центры находятся на станциях метро Майдан Независимости, Дорогожичи, Политехнический институт и во 2 вестибюле Дарницы. Они работают ежедневно с 8:00 до 19:00 с перерывом с 12:00 до 12:30.
Обмен жетонов продлится до 31 августа.
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Стоимость проезда в метро возросла до 8 грн, при пополнении карты на 50 поездок - до 6,5 грн.
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