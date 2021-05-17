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понедельник, 17 мая 2021 14:24

В метро из-под поезда достали пассажира: фото

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В метро из-под поезда достали пассажира: фото
В Киеве из-под поезда метро достали пассажира. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели вытащили мужчину из-под поезда на станции метро Арсенальная. Для этого привлекли восемь человек и две единицы техники.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

"Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали мужчину из-под поезда и передали работникам скорой помощи", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:40 движение поездов восстановлено в полном объеме. Станция работает в штатном режиме.

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В понедельник, 17 мая, в 12:45 на станции метро Арсенальная в Киеве пассажир упал на рельсы. Движение по красной ветки подземки было временно перекрыто.

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