В магазине MOYO на ноутбуках перед продажей майнили криптовалюту

В магазине Moyo, расположенном в столичном ТРЦ Dream Town, обнаружили на ноутбуках запущены майнеры криптовалюты.

Об этом в Facebook сообщила Маргарита Назаренко.

Фото: Marharyta Nazarenko

По ее словам, 12 марта они с парнем гуляли торговым центром и рассматривали технику.

"Я коснулась одного из них и едва не обожглась. Он (парень. - Gazeta.ua) свернул видео на ноуте и мы увидели, что была открыта командная панель. Оказалось, что на тестовом ноуте запущен майнинг ethereum. И именно поэтому ноут так сильно греется. Он работал в экстремальных условиях и вряд ли долго будет служить будущему владельцу после такого. Мы проверили еще несколько игровых ноутов, и то же самое", - говорится в посте.

На пост отреагировали представители сети Moyo. Служба безопасности компании уже проводит проверку.

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Национальный банк поддержал идею легализации криптовалют в Украине. Она определит правовой статус виртуальных активов и предоставит юридическую защиту пользователям и участникам рынка.