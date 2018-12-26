В Крыму затонул буксир

В оккупированном Крыму во время шторма затонул буксир.
Судно зашло в порт Керчи из-за непогоды, сообщил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков, передает ТАСС.
"Прямо у причала буксир - не наш, сторонней организации - затонул во время шторма", - сказал он.
Когда начала непогода, буксир зашел в порт Керчи, на берегу Керченского пролива Азовского моря.
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Экипаж судна не пострадал. Все моряки находятся на берегу.
Другие корабли не могли подойти к тонущему судну из-за сильного ветра и волны высотой до 3 м. В итоге буксир полностью затонул.
Сейчас в порту принимают меры, чтобы не допустить серьезных последствий инцидента, в частности вреда окружающей среде.
В воскресенье, 23 декабря, проход судов через Керченский пролив закрыли из-за погодных условий. Об этом сообщил руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в Facebook.
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