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пятница, 19 марта 2021 19:15

"В конце весны будет готов заезд" - Кличко показал строительство Подольского моста
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Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе в Киеве продолжаются. В конце весны будет готов заезд на мост с Верхнего Вала.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Фото: Виталий Кличко

"Выполненный большой объем работ. Мы вышли на финальную стадию строительства. В конце весны будет готов заезд на Подольско-Воскресенский мост с Верхнего Вала. Там сегодня вручную перекладывают электрические кабели и сети коммуникаций. Поскольку в данном месте это практически ювелирная работа", - отметил Кличко.

Одной из основных причин задержки необходимых работ стали протесты жителей Русановских садов, которые блокировали движение строительной техники.

"Чтобы не обострять ситуацию, мы пошли другим путем. К сожалению, более сложным и затратным. Песок доставляют баржами, потом - временными понтонами к месту строительства", - отметил мэр.

Задержки в графике работ на объекте были вызваны и тем, что иностранные специалисты не могли приехать из-за ограничений, связанных с пандемией, добавил Кличко.

Работы по отселению жителей Русановских и Воскресенских садов почти завершены. В общем 251 земельный участок подлежал изъятию под строительство объекта. С большинством владельцев удалось достичь компромисса. С 5 садоводами вопрос на стадии решения, по 9 в судах.

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На участках Подольско-Воскресенского моста работают около 30 единиц техники и более 100 специалистов. Общая длина всего комплекса - более 10 км, мостового перехода - более 7 км. Арочный мост через реку Днепр уже установили в проектное положение. Ванты натянуты. Вскоре начнут демонтаж временных опор.

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