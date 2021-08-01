В Києве произошел пожар

В Киеве на Позняках произошел пожар в недостроенном доме.
Загорелось вблизи ТРЦ "Пирамида" на улице Александра Мишуги, сообщает "24 канал".
Густой черный дым от пожара виден за сотни метров.
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Информация о пострадавших пока нет, данные уточняются.
Утром 19 июля на ул. Пироговский путь, 154 в Киеве загорелось здание с продуктами. На кадрах видно, что из-за пожара образовался густой черный дым, который можно увидеть за сотни метров.
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