В Києве произошел пожар

В Киеве горит недостроенное здание. Фото: "24 канал"

В Киеве на Позняках произошел пожар в недостроенном доме.

Загорелось вблизи ТРЦ "Пирамида" на улице Александра Мишуги, сообщает "24 канал".

Густой черный дым от пожара виден за сотни метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров

Информация о пострадавших пока нет, данные уточняются.

Утром 19 июля на ул. Пироговский путь, 154 в Киеве загорелось здание с продуктами. На кадрах видно, что из-за пожара образовался густой черный дым, который можно увидеть за сотни метров.