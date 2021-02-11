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четверг, 11 февраля 2021 15:23

В Киевсовете "устал" потолок - спасает ситуацию ведро
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В здании Киевсовета начал протекать потолок. Вероятно, он не выдержал осадков, которые в столице не прекращаются с понедельника.

О потопе в Facebook сообщил депутат Леонид Емец.

Фото: Леонид Емец

"Потолок подтекает", - написал Емец.

Судя по обнародованным депутатом фотографиям, подтекание довольно значительное, ведь пришлось подставлять ведро и тряпки.

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Непогода в Киеве бурлит 4-й день подряд. В связи с этим на 2 дня закрыли садики и школы - 11 и 12 февраля. С 7:00 11 февраля действует ограничение въезда крупногабаритного транспорта в столицу. В течение дня прогнозируют значительные осадки. По оценкам метеорологов, снегопад без остановки продлится до вечера субботы.

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