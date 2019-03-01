В киевском метро заметили трогательную благотворительную акцию

В столичном метро заметили трогательное проявление благотворительности.

На входном турникете станции Крещатик неизвестный прицепил проездную карточку с наклеенной запиской "Здесь есть поездки. Пройдите и положите", пишет газета "Вечерний Киев".

В метрополитене такие акции бывают в последний день месяца, когда владельцы месячных проездных не успевают использовать свои поездки.

Автор: vechirniykiev.com.ua В столичном метро заметили трогательное проявление благотворительности

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В Киеве после подорожания проезда в метро до 8 грн благодетель-пассажир начал платить за всех собственным проездным. Женщина-вахтер метрополитена начала блокировать турникеты, из-за чего между ней и мужчиной возник спор. Имеет ли она основания это делать, ответить не смогла.