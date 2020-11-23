В киевском метро установили огромные турникеты

В киевском метро появились новые современные турникеты.
Они примерно вдвое выше старых устройств для ограничения прохода пассажиров, сообщает телеканал "Киев" на странице в Facebook.
Турникеты установили на станции зеленой ветки метро Сырец.
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Отмечается, что такое ограничение невозможно перепрыгнуть.
"Больше не будут перепрыгивать: на станции метро Сырец установили современные турникеты", - пишут в сообщении.
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