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пятница, 16 июля 2021 15:16

В киевском центре вакцинации вспыхнул скандал. Вызвали полицию

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В киевском центре вакцинации вспыхнул скандал. Вызвали полицию
Киевляне, которым нет 60 лет, требуют вакцинировать их Pfizer. Фото: Александр Прилепа, УНИАН

В столичном центре вакцинации на базе МВЦ некоторые киевляне моложе 60 лет требуют, чтобы их прививали вакциной Pfizer.

В ходе конфликта даже вызвали полицию, пишет "Kиев.media".

Участники спора утверждают, что в Минздраве им якобы пообещали иммунизацию именно препаратом Pfizer.

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"Позвонили в колл-центр Минздрава. Нам сказали, что можно лицам (в возрасте. - Gazeta.ua) 18+ в ходе "живой" очереди вакцинироваться препаратом Pfizer (в МВЦ. - Gazeta.ua). Пришли, а нам говорят о том, что не будут прививать этой вакциной, ведь ее ограниченное количество. Аргументировали тем, что большая очередь из лиц 60+, которых нужно вакцинировать. Но вот посмотрите - ни один не стоит. Мы зарегистрировали заявление в полицию", - рассказал недовольный киевлянин.

Другая киевлянка рассказала, что зарегистрировалась через приложение Helsi.me на вакцинацию препаратом Pfizer. Несмотря на то, что женщине нет 60 лет, система ее пропустила. Прививку в МВЦ она тоже не получила.

С сегодняшнего дня, 16 июля, в Центре вакцинации на базе МВЦ начали иммунизировать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Прививают от коронавируса только лиц от 60 лет и при условии регистрации в системе helsi.me. Во время анонса появления Pfizer в МВЦ неоднократно подчеркивали, что эта вакцина только для тех, кому за 60 лет. Для всех желающих там доступна вакцина CoronaVac производства Sinovac.

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