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суббота, 03 апреля 2021 05:11

В киевских маршрутках подорожал проезд

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В киевских маршрутках подорожал проезд
16 киевских маршруток повысили проезд.

С субботы, 3 апреля, в 16 киевских маршрутных такси повысили стоимость проезда.

Теперь в них за проезд придется платить по 10 гривен, сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Речь идет о следующих маршрутках:

№150 (ул. Милославская – Индустриальный путепровод);

№192 (ст. метро "Почайна" – ул. Милославская);

№405 (универмаг "Детский мир" – ул. Милославская);

№414 (пл. Дарницкая – ул. Бальзака);

№418 (ул. Лесковская – ст. метро "Черниговская");

№422 (Рембаза – ул. Маршальская);

№437 (ул. Обуховская – ул. Наталии Ужвий);

№439 (пл. Победы – ж/м Виноградарь);

№444 (ст. метро "Дружбы народов" – ул. Метрологическая);

№461 (ст. метро "Выставочный центр" – ст. метро "Святошин");

№470 (ул. Ягодная – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне);

№472 (просп. Георгия Гонгадзе – ст. метро "Минская");

№476 (ул. Северная – ст. метро "Дарница");

№485 (ст. метро "Героев Днепра" – просп. Владимира Маяковского);

№529 (с. Бортничи – просп Маяковского);

№559 (ст. метро "Героев Днепра" – ст. метро "Минская").

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О подорожании проезда в киевских маршрутках стало известно еще в конце марта. Среди причин такого решения было названа повышение цен на топливо.

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Дата
03
апреля

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