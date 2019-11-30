В киевских маршрутках пассажиры едут с открытыми зонтиками

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Пассажирам одной из столичных маршруток пришлось открывать зонтики в салоне. Дело в том, что прямо с крыши автобуса на людей лилась дождевая вода.

Неприятная ситуация произошла на маршруте №497. Снимок, на котором видно, как люди спасаются от "подтопления" обнародовали в фейсбук-сообществе Kyiv Operative.

"В некоторых маршрутках настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытой зонтиком в середине. Водителю конечно пофиг, потому что" он только водитель и уже давно говорил руководству ", а потому люди просто вынуждены терпеть этот сервис. Академгородок, маршрут # 497К", - говорится в сообщении.

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В комментариях пользователи жалуются, что это не единственный столичный маршрут, на котором у автобуса протекает крыша, а также предлагают пассажирам не оплачивать такой некомфортное проезд.

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