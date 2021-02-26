В Киеве животные радуются потеплению - "солнечные" фото

В Киев пришло долгожданное потепление. Столбики термометра днем 26 февраля достигли + 12℃. Особенно заметен весенний приход на столичных дорогах и тротуарах. Огромные лужи там напоминают целые реки. Пешеходы жалуются на мокрую обувь и сложность в передвижении.

А вот жители столичного зоопарка не жалуются. Они радуются оттепели и охотно греются на солнце.

Фото: Киевский зоологический парк общегосударственного значения

"Согревающие" фото их весенних посиделок обнародовала пресс-служба Киевского зоопарка в Facebook.

"Наконец чувствуется дыхание весны. Жители Киивзоо приглашают в гости", - говорится в посте.

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Жители Киевского зоопарка не жаловались и на снегопад, который бушевал в столице более 2 недель. Трогательные фото животных, которые нежатся в снегу, появились в сети.