В Киеве женщина накормила соседей ядовитыми блинами

В Киеве психически больная соседка добавила в блины моющее средство. Фото Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города

Жительница Печерского района столицы отравила соседей блинами с моющим средством.

Соответствующая информация появилась на странице в Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города.

"Поступил вызов из Печерского района. Семья с двумя детьми, трех и шести лет, отравилась, поев блинов, в тесто которых, как они узнали, психически больная соседка подлила моющее вещество. Здесь обошлось без госпитализации... Но те блины семья запомнит надолго", - говорится в сообщении.

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В Киеве двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением алкоголем. Как выяснили правоохранители, мать девочки вместе с соседями на кухне общежития употребляла алкоголь, а маленькая дочь была рядом и выпила спиртное.