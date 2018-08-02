В Киеве зашкаливает уровень загрязнения воздуха

К 3 августа в Киеве в воздухе будут вредные примеси. Фото: slovoidilo.ua

К 3 августа в Киеве в воздухе будут присутствовать вредные примеси в приземном слое.

Дневная высокая температура и ночные задерживающие шары воздуха будут продолжаться, сообщает пресс-служба ДСНС.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточной предельно допустимой концентрации. Это наблюдается больше всего в районах площадей Бессарабской и Демеевская, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,5 среднесуточных допустимых норм. Такие данные в районах площадей Бессарабской и Демеевская, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасской.

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В Киеве 30 и 31 июля экологи зафиксировали чрезмерное количество вредных веществ в атмосфере. Их накоплению способствовала жара.