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понедельник, 29 ноября 2021 10:48

В Киеве запретили общественный транспорт без отопления

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В Киеве запретили общественный транспорт без отопления
КГГА приказала следить за отоплением в транспорте. Фото: Realist.online

Работу общественного транспорта без отопления запретили в Киеве.

Распоряжение о профилактических мероприятиях в Киеве в эпидемические сезоны 2021-го и 2022 года утвердил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, говорится на сайте КГГА.

Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан запрещать общественному транспорту віезжать на маршруты с неисправной отопительной системой.

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После окончания рабочей смены в транспорте должны проводить влажную уборку.

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева не будут пересматривать до конца отопительного сезона. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. Он подчеркнул, что вопрос об увеличении стоимости проезда только вынесен на обсуждение. Окончательного решения пока нет.

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29
ноября

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