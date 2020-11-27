В Киеве заметили, как автомобиль перевозит на себе огромный самолет

Около полуночи на дорогах Киева заметили транспортировку самолета.
Соответствующие фото в Telegram распространил "Киев сейчас".
"На Большой Кольцевой в районе ТЦ "Апрель" водители заметили машину, перевозившую самолет в сопровождении полиции. Чего только не увидишь на дорогах Киева", - отметили авторы сообщения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пришлось вызвать взрывотехников: бывшая мужчины эффектно вернула подарок
В Киеве рядом со станцией метро Почайна неизвестные установили памятник советскому лидеру Владимиру Ленину.
Комментарии