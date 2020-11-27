В Киеве заметили, как автомобиль перевозит на себе огромный самолет

Около полуночи на дорогах Киева заметили транспортировку самолета.

Соответствующие фото в Telegram распространил "Киев сейчас".

Автор: "Киев сейчас" Транспортировку самолета сопровождала полиция

"На Большой Кольцевой в районе ТЦ "Апрель" водители заметили машину, перевозившую самолет в сопровождении полиции. Чего только не увидишь на дорогах Киева", - отметили авторы сообщения.

Автор: "Киев сейчас"

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В Киеве рядом со станцией метро Почайна неизвестные установили памятник советскому лидеру Владимиру Ленину.