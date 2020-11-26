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четверг, 26 ноября 2020 16:38

В Киеве установили памятник Ленину

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В Киеве рядом со станцией метро Почайна неизвестные установили памятник советскому лидеру Владимиру Ленину.

Об этом в Telegram сообщил "Киев сейчас".

Автор: "Киев Сейчас"
  Стоимость фотографии у постамента 20 грн, видео - 50.
Стоимость фотографии у постамента 20 грн, видео - 50.

Постамент установили на базе с надписью "Ленин шоу-онлайн", а на шею советского лидера завязали желто-голубой флаг.

Рядом с экспонатом прикрепили несколько табличек-прейскурантов. За фотографию просили 20 грн, видео - 50.

На место происшествия прибыла полиция. Сделала предписание о нарушении правил благоустройства с требованием демонтировать памятник.

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В столице Чехии Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Руководитель района Прага-6 Ондржей Коларж опубликовал фото со статуей Конева на кране

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