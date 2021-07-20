В Киеве заметили длинный кортеж трамваев

В Киеве на Подоле очередь из трамваев растянулась на сотни метров. В пробке стоят более 10 трамваев маршрутов №14 и №18.

Причина коллапса - авария на путях, пишет "РБК-Украина".

Фото: "РБК-Украина"

На перекрестке возле ул. Студенческой столкнулись легковой автомобиль Suzuki и маршрутка №302. Пострадавших в результате ДТП нет. Полиции на месте инцидента также.

Пробка из трамваев образовалась между остановками "Сквер Гейдара Алиева" и "Кудрявский спуск". Из-за этого затруднен трафик в направлении от Воздухофлотского моста.

"Задерживается движение трамваев №14, 18 по ул. Глубочицкая / ул. Кудрявский спуск, в направлении Контрактовой пл. по причине ДТП. Вызвали полицию", - сообщили в Киевпастрансе.

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Скоростной трамвай на Борщаговской линии в Киеве остановили со 2 июня по 15 августа 2021 года. Причина - капитальный ремонт ул. Борщаговской. На время ремонта запустили альтернативный транспорт.