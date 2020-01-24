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пятница, 24 января 2020 20:30

В Киеве закрывали пять центральных станций метро

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В Киеве закрывали пять центральных станций метро
В Киеве сообщили о заминировании метро. Фото: Prm

В Киеве вечером в час пик из-за сообщения о заминировании закрывали пять центральных станций метро.

Правоохранители обследовали станции "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная", и не нашли взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

После опровержения информации о заминировании метро возобновило работу в обычном режиме.

"Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме", - сказано в сообщении.

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В Киеве до 6 лет заключения осудили мужчину, который ложно сообщал о минировании столичного метро. Нарушитель позвонил на спецлинию "102" и рассказал о подготовке взрыва на станции метро "Гидропарк".

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