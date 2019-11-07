В Киеве закрыли три станции метро: подробности

В Киеве заминировали станции метро Золотые Ворота, Красный хутор, Академгородок.

Поступил анонимный звонок о минировании, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

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Соответствующие станции метро закрыты.

Проводят проверки.

Во вторник, 5 ноября, из-за анонимного звонка о минировании в Киеве парализовали две линии метро. Закрыли станции Майдан Незалежности, Дворец спорта и переходы между ними. Взрывчатки не нашли.