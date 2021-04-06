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вторник, 06 апреля 2021 13:26

В Киеве закрыли часть входов в метро: список

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В Киеве закрыли часть входов в метро: список
Карантин в Киеве: метро закрыло часть вестибюлей. Фото: Facebook-страница Алексей Давыденко

В столичном метро из-за введения жесткого карантина закрыли часть вестибюлей.

Об этом сообщил начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

"Метрополитен работает в обычном графике, проход на станции осуществляется по спецпропускам. В то же время есть определенные ограничения. Так, станции с одним вестибюлем работают в обычном режиме, станции с 2-я и более вестибюлями работают на 1", - отметил Брагинский.

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Перечень вестибюлей, закрытых на вход и выход:

- Академгородок - вестибюль №1 - со стороны станции Житомирская;

- Житомирская - вестибюль №2 - со стороны станции Святошин;

- Святошин - вестибюль №1 - со стороны станции Нивки;

- Нивки - вестибюль №1 - со стороны станции Берестейская;

- Крещатик - вестибюль №3 - по ул. Городецкого;

- Левобережная - вестибюль №2 - со стороны станции Дарница;

- Дарница - вестибюль №1 - со стороны станции Черниговская;

- Черниговская - вестибюль №1 - со стороны станции Лесная;

- Лесная - вестибюль №1 - со стороны станции Черниговская;

- Героев Днепра - вестибюль №2 - в направлении метро Вышгород

- Минская - вестибюль №2 - со стороны станции Оболонь;

- Оболонь - вестибюль №1 - со стороны станции Минск;

- Почайна - вестибюль №1 - со стороны станции Оболонь;

- Контрактовая площадь - вестибюль №2 - со стороны станции Тараса Шевченко;

- Васильковская - вестибюль №2 - со стороны станции Выставочный центр;

- Ипподром - вестибюль №1 - со стороны станции Выставочный центр;

- Теремки - вестибюль №2 - в направлении выезда из города;

- Бориспольская - вестибюль №1 - со стороны станции Вырлица;

- Харьковская - вестибюль №2 - со стороны станции Вырлица;

- Позняки - вестибюль №1 - со стороны станции Осокорки;

- Осокорки - вестибюль №2 - со стороны станции Позняки;

- Выдубичи - вестибюль №2 - со стороны станции Славутич;

- Золотые Ворота - выход на ул. Владимирскую.

С 5 апреля в общественный транспорт столицы - наземный и метро - допускают по спецпропускам. Их выдает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сотрудникам критической инфраструктуры. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения. Спецпропуска - не проездной билет. За проезд платить нужно.

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