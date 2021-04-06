В Киеве закрыли часть входов в метро: список

В столичном метро из-за введения жесткого карантина закрыли часть вестибюлей.
Об этом сообщил начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.
"Метрополитен работает в обычном графике, проход на станции осуществляется по спецпропускам. В то же время есть определенные ограничения. Так, станции с одним вестибюлем работают в обычном режиме, станции с 2-я и более вестибюлями работают на 1", - отметил Брагинский.
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Перечень вестибюлей, закрытых на вход и выход:
- Академгородок - вестибюль №1 - со стороны станции Житомирская;
- Житомирская - вестибюль №2 - со стороны станции Святошин;
- Святошин - вестибюль №1 - со стороны станции Нивки;
- Нивки - вестибюль №1 - со стороны станции Берестейская;
- Крещатик - вестибюль №3 - по ул. Городецкого;
- Левобережная - вестибюль №2 - со стороны станции Дарница;
- Дарница - вестибюль №1 - со стороны станции Черниговская;
- Черниговская - вестибюль №1 - со стороны станции Лесная;
- Лесная - вестибюль №1 - со стороны станции Черниговская;
- Героев Днепра - вестибюль №2 - в направлении метро Вышгород
- Минская - вестибюль №2 - со стороны станции Оболонь;
- Оболонь - вестибюль №1 - со стороны станции Минск;
- Почайна - вестибюль №1 - со стороны станции Оболонь;
- Контрактовая площадь - вестибюль №2 - со стороны станции Тараса Шевченко;
- Васильковская - вестибюль №2 - со стороны станции Выставочный центр;
- Ипподром - вестибюль №1 - со стороны станции Выставочный центр;
- Теремки - вестибюль №2 - в направлении выезда из города;
- Бориспольская - вестибюль №1 - со стороны станции Вырлица;
- Харьковская - вестибюль №2 - со стороны станции Вырлица;
- Позняки - вестибюль №1 - со стороны станции Осокорки;
- Осокорки - вестибюль №2 - со стороны станции Позняки;
- Выдубичи - вестибюль №2 - со стороны станции Славутич;
- Золотые Ворота - выход на ул. Владимирскую.
С 5 апреля в общественный транспорт столицы - наземный и метро - допускают по спецпропускам. Их выдает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сотрудникам критической инфраструктуры. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения. Спецпропуска - не проездной билет. За проезд платить нужно.
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