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пятница, 09 августа 2019 21:33

В Киеве закроют несколько станций метро

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В Киеве закроют несколько станций метро
10 августа в Киеве закроют 3 станции метро. Фото: ТСН

В субботу, 9 августа, возможны изменения в работе станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Станции могут закрыть в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" и "Шахтер". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания", - говорится в сообщении.

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С понедельника, 12 августа, на станции метро Днепр нельзя будет приобрести в кассе жетон. Ранее купленные еще можно будет использовать на турникете.

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