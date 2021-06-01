В Киеве заговорили о зачистке брусчатки почти со всех улиц

В Киеве предлагают убрать брусчатку из ряда улиц и положить вместо нее асфальт.
Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. Ее автор - Богдан Черников.
Он считает, что старое покрытие создает шум и через него ломаются автомобили. Брусчатку можно оставить только на Андреевском спуске, Боричевом Току, ул. Покровский и аллеи Героев Небесной сотни.
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"Брусчатка на дорогах доставляет большой дискомфорт во время езды в автомобиле. Сильный шум. Машины трясет, соответственно и людей внутри. Так же ходовая часть автомобиля выходит из строя гораздо быстрее на брусчатке. Брусчатка - это противоположность комфорта", - написал автор.
По мнению Черникова, брусчатку стоит убрать из таких улиц:
- Подольский спуск;
- Владимирский спуск;
- ул. Большая Васильковская;
- Днепровский спуск;
- ул. Михаила Грушевского;
- ул. Шелковичная;
- ул. Прорезная;
- ул. Богдана Хмельницкого;
- ул. Михаила Коцюбинского;
- Смородинский спуск;
- ул. Архитектора Городецкого;
- ул. Трёхсвятительская;
- ул. Владимирская;
- ул. Большая Житомирская;
- ул. Кожемяцкая;
- ул. Воздвиженская;
- ул. Дегтярная;
- ул. Гончарная;
- ул. Владимира Сальского;
- съезд/заезд с ул. Телиги на ул. Кирилловская.
Напомним, что с 00:00 2 июня по 31 июля на Окружной дороге Киева ограничат движение транспорта от ул. Луценко до ул. Садовой.
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