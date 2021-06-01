В Киеве заговорили о зачистке брусчатки почти со всех улиц

Вместо брусчатки предлагают положить асфальт. Фото: Борис Корпусенко, "Вечерний Киев"

В Киеве предлагают убрать брусчатку из ряда улиц и положить вместо нее асфальт.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. Ее автор - Богдан Черников.

Он считает, что старое покрытие создает шум и через него ломаются автомобили. Брусчатку можно оставить только на Андреевском спуске, Боричевом Току, ул. Покровский и аллеи Героев Небесной сотни.

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"Брусчатка на дорогах доставляет большой дискомфорт во время езды в автомобиле. Сильный шум. Машины трясет, соответственно и людей внутри. Так же ходовая часть автомобиля выходит из строя гораздо быстрее на брусчатке. Брусчатка - это противоположность комфорта", - написал автор.

По мнению Черникова, брусчатку стоит убрать из таких улиц:

- Подольский спуск;

- Владимирский спуск;

- ул. Большая Васильковская;

- Днепровский спуск;

- ул. Михаила Грушевского;

- ул. Шелковичная;

- ул. Прорезная;

- ул. Богдана Хмельницкого;

- ул. Михаила Коцюбинского;

- Смородинский спуск;

- ул. Архитектора Городецкого;

- ул. Трёхсвятительская;

- ул. Владимирская;

- ул. Большая Житомирская;

- ул. Кожемяцкая;

- ул. Воздвиженская;

- ул. Дегтярная;

- ул. Гончарная;

- ул. Владимира Сальского;

- съезд/заезд с ул. Телиги на ул. Кирилловская.

Напомним, что с 00:00 2 июня по 31 июля на Окружной дороге Киева ограничат движение транспорта от ул. Луценко до ул. Садовой.