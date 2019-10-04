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пятница, 04 октября 2019 20:20

В Киеве загорелся супермаркет

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В Киеве загорелся супермаркет
Пожар произошел на крыше супермаркета Сильпо. Фото: ДСНС

В Киеве произошел пожар в супермаркете Сильпо.

Горела крыша магазина, площадь огня составляла 100 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"Информация о возгорании была получена в 15:02. На месте происшествия было установлено, что горит кровля одноэтажного магазина. В 15:25 пожар удалось локализировать на площади 100 кв. м, а в 15:32 - ликвидировать", - говорится в сообщении.

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К ликвидации пожара было привлечено 25 человек и шесть единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

В Обуховском районе под Киевом спасатели утопили в Днепре спецавтомобиль. Это произошло, когда приехали набрать воды.

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