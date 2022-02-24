В Киеве зафиксировали воздушную угрозу – работают сирены

Столичные власти опубликовали карту бомбоубежищ

В Киеве была зафиксирована воздушная угроза.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты", - говорится в сообщении.

КГГА опубликовала карту имеющихся в городе бомбоубежищ.

В отдельных районах Киева уже работают системы массового оповещения, сообщают корреспонденты Gazeta.ua. Люди массово спускаются в метро – пережидают на полу на станциях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия атаковала государственную границу Украины с трех направлений

Президент России Владимир Путин в 4 утра вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии. По всей Украине ввели военное положение. Президент Джо Байден анонсировал ответ США и союзников на агрессию Москвы.