В Киеве зафиксировали 70 новых случаев заболевания коронавирусом

Количество больных в Киеве уменьшилась. Фото: biz.censor.net.ua

По состоянию на утро 27 июля, в Киеве 70 тестов на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. Прирост заболеваемости за сутки уменьшился на 25 человек.



Об этом свидетельствуют данные из мониторинговой таблицы аппарата РНБО.



На сегодня в столице уже 7690 подтвержденных случаев заболевания Covid-19 за время пандемии. В Киевской области - 3548.

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По информации Виталия Кличко заболели:

- 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет

- 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет

- 3 девочки от 6 до 9 лет и 3 мальчика от 3 до 8 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13. В Дарницком - 12 и в Соломенском районе - 9 случаев", - сообщает Кличко.



С начала эпидемии в Киеве выздоровели 2748 человек, 129 умерли.

Количество больных на Covid-19 в Украине превысило уже 65 тыс. По состоянию на утро 27 июля в Украине зафиксировали 807 новых случаев Covid-19.



