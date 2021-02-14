В Киеве зацвели экзотические цветы

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В Киевском ботаническом саду в оранжерее начинают цвести азалии и камелии.

"В коллекции сохранились растения старых немецких сортов селекции 1920-30 годов. Их ботсад получил после войны, как репарации, и именно они стали основой для создания новых сортов и гибридов уже нашей, киевской селекции", - рассказал ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук Роман Иванников, передают "Чрезвычайные новости".

Азалиями из Киева делится с другими садами. Их выращивают в Криворожском ботсаду. В Киеве же сохраняют сорта, созданные в ботаническом саду в 1960-1970-х годах.

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"Новых сортов мы не регистрируем, хотя "материала" столько, что вполне можно это сделать. Наша главная задача - сохранять биоразнообразие. Основной пик по созданию азалий в Киеве пришелся в 60-е годы ХХ века. Особая заслуга здесь Светланы Приходько, которая начала селекционную работу и является автором 5-ти первых сортов: "Киевский вальс", "Аленький цветочек", "Героям войны", "Огонек" и "Созвездие", - пояснил ученый.

В оранжереях Национального ботанического сада им. Николая Гришко зацвели азалии. Об этом рассказали на странице в Facebook столичного ботсада. "В экспозиционных оранжереях начинает цвести коллекция сортовых азалий", - говорится в сообщении.