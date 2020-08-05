В Киеве за сутки рекордное количество инфицированных Covid-19

По состоянию на 5 августа, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 150 инфицированных. Это один из самых высоких показателей заболеваемости за весь период карантина в столице.



Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"Выздоровели за сутки 44 больных Covid-19, 1 человек умер. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 29, в Дарницком - 27, в Соломенском районе - 23 случая", - отметил Кличко.





Автор: Виталий Кличко Количество больных на коронавирус в Киеве резко возросло

За последние сутки в Украине зафиксировали 1271 новый случай Covid-19. И это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране. Другой антирекорд фиксировали 30 июля. Тогда за сутки обнаружили 1197 больных.