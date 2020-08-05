В Киеве за сутки рекордное количество инфицированных Covid-19

По состоянию на 5 августа, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 150 инфицированных. Это один из самых высоких показателей заболеваемости за весь период карантина в столице.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Выздоровели за сутки 44 больных Covid-19, 1 человек умер. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 29, в Дарницком - 27, в Соломенском районе - 23 случая", - отметил Кличко.
Заболели:
- 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет
- 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет
- 5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.
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В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие лечатся амбулаторно, под контролем врачей. Также заболели 6 медиков.
За последние сутки в Украине зафиксировали 1271 новый случай Covid-19. И это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране. Другой антирекорд фиксировали 30 июля. Тогда за сутки обнаружили 1197 больных.
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