В Киеве за ночь избавились от рекордного количества снега

В ночь на 16 февраля из столицы вывезли более 16 тыс. т снега. Дороги и тротуары чистили 304 единицы спецтехники и 40 бригад по ручной уборке.

Об этом сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

Фото: Киевавтодор

"Обращаемся к водителям (с требованием. - Gazeta.ua) убрать авто из крайних полос движения. Ведь из-за припаркованных машины не может полноценно работать спецтехника для вывоза снега и очистки дорог", - призвали дорожники.

Ночью улицы и тротуары также обрабатывали противогололедными средствами. В городе задействованы 437 единиц спецтехники, 71 бригада по ручной уборке.

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В Киеве и столичной области 17 февраля прогнозируют местами небольшой снег. 18-21 февраля в городе также будет царить морозная погода, преимущественно без осадков, лишь в воскресенье, 21 февраля, ожидается небольшой снег.