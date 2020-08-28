В Киеве взялись делать еще один "уставший" мост

Во время ремонта дорожники заменят систему освещения. Фото: bigkyiv.com.ua

В столице начали ремонт путепровода на пересечении просп. Воздухофлотского и просп. Победы. Последний раз его чинили 38 лет назад.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время пресс-конференции.

"Путепровод построен в 1958-м. Последний ремонт там делали 38 лет назад. Сегодня работники Киевавтодора осуществляют замену аварийных балок. Также отремонтируют плиту проезжей части и тротуаров. Устроят новый слой гидроизоляции и новое асфальтовое покрытие. Обновят систему освещения", - сообщил Кличко.

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С наступлением жарких дней киевские дороги интенсивно поливают из спецтехники и моют дорожными шампунями. Это необходимый комплекс безопасности, благодаря которому уменьшается количество испарений вредных веществ от раскаленного асфальта.