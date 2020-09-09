В Киеве взорвалась цистерна для транспортировки газа - есть погибший

В результате взрыва, один человек погиб. Фото: pixabay.com

9 сентября около 10:00 на территории предприятия, занимающегося торговлей топливом, взорвалась цистерна для перевозки газа.

Трагедия произошла на территории ООО "Бас холдинг" в Деснянском районе столицы, сообщило "УНН".

По предварительной информации, на момент взрыва в цистерне проводились сварочные работы и взорвалась газовоздушная смесь. Сварщик, который выполнял работы, погиб.

Правоохранители предположили, что причиной взрыва стало нарушение правил техники безопасности.



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