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среда, 09 сентября 2020 11:00

В Киеве взорвалась цистерна для транспортировки газа - есть погибший

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В Киеве взорвалась цистерна для транспортировки газа - есть погибший
В результате взрыва, один человек погиб. Фото: pixabay.com

9 сентября около 10:00 на территории предприятия, занимающегося торговлей топливом, взорвалась цистерна для перевозки газа.

Трагедия произошла на территории ООО "Бас холдинг" в Деснянском районе столицы, сообщило "УНН".

По предварительной информации, на момент взрыва в цистерне проводились сварочные работы и взорвалась газовоздушная смесь. Сварщик, который выполнял работы, погиб.

Правоохранители предположили, что причиной взрыва стало нарушение правил техники безопасности.

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7 сентября в городе Черновцы произошел взрыв микроавтобуса. Взорвалась передняя часть микроавтобуса Fiat Ducato.

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09
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