Во время движения по городу взорвался микроавтобус

Взорвалась передняя часть микроавтобуса

7 сентября в городе Черновцы произошел взрыв микроавтобуса. Взорвалась передняя часть микроавтобуса Fiat Ducato. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области.

В полицию обратился 26-летний владелец автомобиля.

"Мужчина рассказал, что сегодня, 7 сентября, во время движения по улице Боривецкой в Черновцах по неизвестным причинам в передней части автомобиля произошел взрыв", - говорится в сообщении.

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Полиция выдвигает версию о том, что взрыв мог произойти из-за неизвестного взрывного устройства. Оно находилось у левого переднего колеса.

В полиции уже начали расследование по признакам покушения на уголовное преступление и умышленное убийство.

В Одесской области произошел взрыв в сарае местного жителя. Предварительно удалось установить, что взорвался снаряд Второй мировой войны.