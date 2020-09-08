Во время движения по городу взорвался микроавтобус

7 сентября в городе Черновцы произошел взрыв микроавтобуса. Взорвалась передняя часть микроавтобуса Fiat Ducato. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области.
В полицию обратился 26-летний владелец автомобиля.
"Мужчина рассказал, что сегодня, 7 сентября, во время движения по улице Боривецкой в Черновцах по неизвестным причинам в передней части автомобиля произошел взрыв", - говорится в сообщении.
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Полиция выдвигает версию о том, что взрыв мог произойти из-за неизвестного взрывного устройства. Оно находилось у левого переднего колеса.
В полиции уже начали расследование по признакам покушения на уголовное преступление и умышленное убийство.
В Одесской области произошел взрыв в сарае местного жителя. Предварительно удалось установить, что взорвался снаряд Второй мировой войны.
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