В Киеве вышли на протест против Басты

Люди вышли на протест против выступления российского рэпера Василия Вакуленко по прозвищу Баста под Stereo plaza в Киеве.
Он поддерживает оккупацию Крыма и участвовал в пропагандистских мероприятиях против Украины, сообщил в Facebook активист Сергей Стерненко.
"Несмотря на массу оснований закрыть ему въезд, наглого россиянина к нам в страну пустили. СБУ дала разрешение проводить концерт", - написал он.
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Киевляне собираются на протест по адресу проспект Лобановского, 119.
Министерство культуры и информационной политики не получало запросов о внесении гражданина Российской Федерации Василия Вакуленко по прозвищу Баста в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
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