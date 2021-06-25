В Киеве вышли на протест против Басты

Басти разрешили проводить концерт в Киеве. Фото: Сергей Стерненко

Люди вышли на протест против выступления российского рэпера Василия Вакуленко по прозвищу Баста под Stereo plaza в Киеве.

Он поддерживает оккупацию Крыма и участвовал в пропагандистских мероприятиях против Украины, сообщил в Facebook активист Сергей Стерненко.

"Несмотря на массу оснований закрыть ему въезд, наглого россиянина к нам в страну пустили. СБУ дала разрешение проводить концерт", - написал он.

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Киевляне собираются на протест по адресу проспект Лобановского, 119.

Министерство культуры и информационной политики не получало запросов о внесении гражданина Российской Федерации Василия Вакуленко по прозвищу Баста в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.