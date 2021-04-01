В Киеве ввели "часа пенсионеров" для отоваривания

В Киеве во время жесткого карантина для предприятий торговли будет приоритетным обслуживания пожилых людей с 10:00 до 12:00
Об этом говорится в протоколе КГГА по усилению карантина в столице.
Согласно документу, это требование будет действовать с 5 по 16 апреля.
"Рекомендовать руководителям предприятий торговли касательно приоритетного обслуживания с 10:00 до 12:00 пожилых людей", - говорится в документе.
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С понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил мэр города Виталий Кличко 31 марта.
Метро и наземный общественный транспорт столицы будет работать по спецпропускам и перевозить исключительно работников критической инфраструктуры.
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