В Киеве ввели "часа пенсионеров" для отоваривания

Киев идет на жесткий карантин с 5 апреля. Фото: УНИАН

В Киеве во время жесткого карантина для предприятий торговли будет приоритетным обслуживания пожилых людей с 10:00 до 12:00

Об этом говорится в протоколе КГГА по усилению карантина в столице.

Согласно документу, это требование будет действовать с 5 по 16 апреля.

"Рекомендовать руководителям предприятий торговли касательно приоритетного обслуживания с 10:00 до 12:00 пожилых людей", - говорится в документе.

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С понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил мэр города Виталий Кличко 31 марта. Метро и наземный общественный транспорт столицы будет работать по спецпропускам и перевозить исключительно работников критической инфраструктуры.