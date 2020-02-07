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пятница, 07 февраля 2020 16:53

В Киеве введут современную систему фиксации нарушений ПДД

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В Киеве введут современную систему фиксации нарушений ПДД
Нарушения на улицах Киева будут фиксировать с помощью новой системы. Фото: ТСН

В Киеве введут новую систему фиксации нарушений Правил дорожного движения. Для этого столичный горсовет будет сотрудничать с частной фирмой.

"Город Киев через год-два может получить современный инструмент, который позволит существенно улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. При этом на это не будет потрачено ни копейки из местного бюджета, поскольку государственно-частное партнерство предусматривает финансирование данного проекта за счет капитала инвестора", - отметила директор Департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник.

Внедрение этой системы позволит уменьшить количество аварий в городе и исключить человеческий фактор при выявлении нарушений ПДД, а также уменьшит травматизм и смертность на дорогах.

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"Возмещение средств инвестора, вложенных в создание объекта, будет происходить только после того, как собственно объект введут в эксплуатацию", - добавила Мельник.

На момент подачи инициативы стоимость проекта составляла около $24 млн.

Система будет включать аппаратный комплекс видеофиксации нарушений ПДД, центр обработки, хранения и систему передачи данных в автоматическом режиме. Все зафиксированные нарушения Правил дорожного движения через специальные каналы связи будут передавать в дата-центр, где их будут обрабатывать инспекторы полиции.

Власти Киева наладят систему видеонаблюдения по городу, а также будут анализировать автомобили на дорогах с помощью искусственного интеллекта.

Коммунальное предприятие "Информатика" столичного горсовета объявило тендер на 3,5 млн грн на покупку сервера. Его будет использовать в работе Ситуационный центр по противодействию угрозам в городе. Подрядчику нужно будет интегрировать систему распознавания авто с имеющимся программным обеспечением, архивом видеозаписей с городских камер КГГА и системой поиска автомобилей "Гарпун" Нацполиции.

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