В Киеве – воздушная тревога. Раздаются выстрелы возле Мининфраструктуры

В Киеве объявлена воздушная тревога. Фото: "Радио Свобода"

В Киеве по состоянию на 20:55 объявили воздушную тревогу.

Киевлян просят срочно пройти в укрытие гражданской защиты, говорится в сообщении КГГА.

"Напомним, что станции метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не курсируют. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", - говорится в сообщении.

В столице слышны выстрелы. Стрельба идет у здания Министерства инфраструктуры Украины. Территориально – это на просп. Победы, 14

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот - правоохранители просят помочь побороть оккупантов

В столице в районе Воздухофлотского моста тоже очень неспокойно

Также в Тelegram-канале появилась информация, что в Киеве задерживают более 15 диверсантов.

"Засели в гражданских машинах, все были в форме", - говориться в сообщения.

Во всех населенных пунктах Украины действует комендантский час. Это означает, что в определенное время гражданских лиц не должно быть на улицах. Иначе они будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. Комендантский час в Киеве и Киевской области начался 26 февраля в 17:00. Завершится в 08:00 28 февраля включительно. В это время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, также запрещено