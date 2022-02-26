Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот - правоохранители просят помочь побороть оккупантов

Украинцев призвали оптимизировать усилия в борьбе с российским врагом, пока воины мужественно отстаивают каждый метр земли. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Украинцев призвали помочь воинам Вооруженных сил в Украине дать отпор оккупационным войскам России.

Соответствующее сообщение было распространено Патрульной полицией Украины.

"Мы, Национальная полиция Украины, Национальная гвардия, ВСУ, Служба безопасности Украины и другие правоохранительные структуры отдаем за Вас и Украину свою жизнь, а вы сделайте так, как написано, чтобы нам помочь побороть эту нечисть", - говорится в сообщении.

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Что нужно делать украинцам:

1. Если вы увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.

2. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте также.

3. Если вы знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100% что это враг, не жалейте лес, жгите его.

4. У кого есть экскаваторы, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать. Не ждите, что кто-нибудь сделает это за вас.

5. Вниманию владельцев оружия с оптическими прицелами. Не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.

6. Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию.

7. Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте каким-либо образом.

8. Если есть информация, что враг на подходе, курите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, у врага будет мнение, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени.

Киев и ключевые города контролируются украинской армией. Украина выстояла и успешно отражает атаки врага. Бои продолжаются, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 26 февраля. Вывезти с территории Украины ликвидированных российских военных-оккупантов обратно в Россию. С такой просьбой обратилась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук к Красному Кресту. Она также обратилась к россиянам: "Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, ваших мужчин было меньше. Иначе их будут тысячи. Еще раз прошу. Победа будет за нами. Слава Украине!".