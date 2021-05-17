В Киеве водитель наехал на оборванные троллейбусные провода

После столкновения с проводами автомобиль стал на дыбы. Фото: procherk.info

В Киеве на Северном мосту оборвалась контактная сеть троллейбуса, провода упали на дорогу. Водитель автомобиля Toyota не заметил препятствие и наехал на них. В результате ДТП автомобиль перевернулся на бок.

После ДТП водитель Toyota пытался скрыться с места происшествия, но прибывшие патрульные, догнали его, сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

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Инспекторы заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

"Он пытался переложить вину на свою жену и утверждал, что это она находилась за рулем", - рассказали в полиции.

На водителя патрульные составили протокол.

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