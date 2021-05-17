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понедельник, 17 мая 2021 11:34

Избегал столкновения: автобус с 20 пассажирами перевернулся на трассе
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На Ровенщине перевернулся рейсовый автобус сообщением Дубно-Ровно. Четверо пассажиров попали в больницу.

Авария произошла сегодня, 17 мая, около 8:15 в селе Мирогоща Дубенского района, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

На Ровенщине перевернулся рейсовый автобус сообщением Дубно-Ровно. Четверо пассажиров попали в больницу
Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region
На Ровенщине перевернулся рейсовый автобус сообщением Дубно-Ровно. Четверо пассажиров попали в больницу
На Ровенщине перевернулся рейсовый автобус сообщением Дубно-Ровно. Четверо пассажиров попали в больницу
На Ровенщине перевернулся рейсовый автобус сообщением Дубно-Ровно. Четверо пассажиров попали в больницу

"28-летний водитель маршрутного такси, избегая столкновения с легковушкой, которая выезжала со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого - на обочину, где автобус перевернулся. В больницу доставили четырех пассажиров. Их состояние пока оценивают медики. Всего в салоне автобуса находилось ориентировочно 20 человек", - рассказали в полиции.

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Водитель автобуса был трезв. Следователи открыли уголовное производство.

Дорожное движение на указанном участке дороги частично затруднено. Его регулируют полицейские. На месте также работают спасатели.

На трассе Сумы - Пирятин, близ села Галяво Лубенского района в Полтавской области перевернулся пассажирский микроавтобус. На момент аварии в салоне находились 13 пассажиров. 2 женщины получили травмы.

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