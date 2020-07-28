В Киеве водитель избил велосипедиста за замечание

Водитель авто избил велосипедиста. Фото: ru.freepik.com

В сети опубликовали видео, где водитель легкового автомобиля на замечания велосипедиста о некорректной парковке, начал его бить.

Об инциденте сообщил Константин Андриюк, автор проекта "Останови Лося".



Инцидент произошел на Позняках. В припаркованный с нарушениями автомобиль едва не въехал велосипедист. На видео слышно, как мужчины сначала разговаривают, а потом водитель догоняет велосипедиста и начинает его бить.





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Чтобы разнять мужчин, пришли на помощь прохожие. По предварительной информации, велосипедист обратился в полицейский участок и снял побои.

Ранее правоохранители разыскали водителя, который на днях повернул через 3 полосы движения перед мостом Патона в Киеве. Протокол против нарушителя рассмотрят в суде. Ему может грозить 680 грн штрафа.



