Зухвалий водій заблокував рух десяткам авто

Водитель заблокировал движение на мосту Патона. Фото: unian.ua

Правоохранители разыскали водителя, который на днях повернул через 3 полосы движения перед мостом Патона в Киеве.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Иногда мы видим столь дерзкие правонарушения, кажется, что это происходит не в реальной жизни. Чем руководствуются такие нарушители, я не понимаю. Водитель перекрыл движение на 3 полосах , чтобы осуществить разворот. Десятки автомобилей были вынуждены остановиться и только чудом не произошло аварии, никто не травмировался и не погиб. Водитель, конечно и не ожидал, что за свой поступок он понесет ответственность, но мы его разыскали, временно изъяли его водительское удостоверение" , - написал Билошицкий.

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Протокол против нарушителя рассмотрят в суде. Ему может грозить 680 грн штрафа за создание аварийной обстановки или лишение права управления авто до года.

"Штрафы за подобные нарушения ПДД могут вырасти. Но судья имеет право и, на мой взгляд, должен лишить это лицо права управления авто на год. Полиция свое дело сделала - нашла нарушителя. Теперь дело за справедливым приговором суда", - добавил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

20 июня автомобиль Skoda Octavia с госномером AA522 *** нарушил скоростной режим 8 раз. Одно из нарушений ПДД было совершено на трассе М05 Киев-Одесса в 7:36.