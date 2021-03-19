В Киеве установили кислородную станцию возле Covid-больницы

Возле Александровской клинической больницы Киева, которая является одной из опорных заведений лечения Covid-больных, установили кислородную станцию.
Соответствующее фото распространил в Facebook фотокорреспондент Эльдар Сарахман.
Она производит кислород и обеспечивает бесперебойную его подачу на аппараты искусственного дыхания.
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Киев попал в красною зону карантина. С 20 марта в городе усиливают меры безопасности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города, "чтобы приостановить стремительное распространение болезни". Ввели строгие ограничения на 3 недели - до 9 апреля включительно.
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