В Киеве ухудшился воздух - где дышится труднее всего

Погодные условия в ближайшие дни не будут способствовать загрязнению воздуха. Фото: pixabay.com

На прошлой неделе, с 1 по 7 сентября, в Киеве зафиксировали превышение нормы загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют наблюдения на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

На 15 из них было исследовано количество пыли, диоксида серы, диоксида азота и формальдегида в воздухе.



"По сравнению с предыдущей неделей содержание диоксида азота и диоксида серы в воздухе города повысилось, содержание других загрязняющих веществ почти не изменилось", - говорится в сообщении, отметил "Вечерний Киев".

Больше всего загрязнений зафиксировали в следующих местах столицы:

- Бессарабская площадь;

- Демеевская площадь;

- просп. Победы;

- ул. Каунасская;

- ул. Семена Скляренко;

- ул. Александра Довженко;

- Оболонский просп.

В обсерватории отметили, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.

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В столице ухудшилось состояние воздуха. В частности, из-за пожаров в экосистемах.