В Киеве ухудшился воздух: что советуют горожанам

В столице ухудшилось состояние воздуха. В частности, из-за пожаров в экосистемах.

Повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы, сообщило Управления экологии и природных ресурсов КГГА.

"Погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, которая характеризуется слабым ветром", - отметил Александр Савченко, исполняющий обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов.





Автор: КГГА Городские власти обещают установить 22 пункта мониторинга качества воздуха

В столичном общественном транспорте уже установили оборудование для расчета за проезд банковскими карточками. Теперь сертифицировать валидаторы должен Ощадбанк.