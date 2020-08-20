В Киеве ухудшился воздух: что советуют горожанам

В столице ухудшилось состояние воздуха. В частности, из-за пожаров в экосистемах.
Повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы, сообщило Управления экологии и природных ресурсов КГГА.
"Погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, которая характеризуется слабым ветром", - отметил Александр Савченко, исполняющий обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов.
За последние сутки в экосистемах столицы зафиксировано 5 очагов пожаров травяного настила, в Киевской области - 42 очага. Возгорание ликвидировали. Также ликвидировали 3 очаги пожаров торфа.
"В Киеве будет создано 22 пункта мониторинга атмосферного воздуха. 2 посты будут установлены осенью на ул. Каунасской, 12 и ул. Декабристов, 1. Серверная часть системы мониторинга будет размещена в центре обработки данных. А информация с приборов будет доступна онлайн - планируется ее публикации на сайте Управления экологии и природных ресурсов ", - добавил Савченко.
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