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четверг, 20 августа 2020 17:08

В Киеве ухудшился воздух: что советуют горожанам

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В столице ухудшилось состояние воздуха. В частности, из-за пожаров в экосистемах.

Повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы, сообщило Управления экологии и природных ресурсов КГГА.

"Погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, которая характеризуется слабым ветром", - отметил Александр Савченко, исполняющий обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов.

Автор: КГГА
  Городские власти обещают установить 22 пункта мониторинга качества воздуха
Городские власти обещают установить 22 пункта мониторинга качества воздуха

За последние сутки в экосистемах столицы зафиксировано 5 очагов пожаров травяного настила, в Киевской области - 42 очага. Возгорание ликвидировали. Также ликвидировали 3 очаги пожаров торфа.

"В Киеве будет создано 22 пункта мониторинга атмосферного воздуха. 2 посты будут установлены осенью на ул. Каунасской, 12 и ул. Декабристов, 1. Серверная часть системы мониторинга будет размещена в центре обработки данных. А информация с приборов будет доступна онлайн - планируется ее публикации на сайте Управления экологии и природных ресурсов ", - добавил Савченко.

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В столичном общественном транспорте уже установили оборудование для расчета за проезд банковскими карточками. Теперь сертифицировать валидаторы должен Ощадбанк.

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