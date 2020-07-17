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суббота, 18 июля 2020 18:48

Киевляне смогут платить за проезд по-новому

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Киевляне смогут платить за проезд по-новому
За проезд можно будет оплатить с помощью банковских карт. Фото: tvoemisto.tv

В столичном общественном транспорте уже установили оборудование для расчета за проезд банковскими карточками. Теперь сертифицировать валидаторы должен Ощадбанк.

Об этом заявил на онлайн-брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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В КГГА ожидают, что до октября Ощадбанк завершит сертификацию и пассажиры смогут оплачивать проезд в наземном транспорте банковскими карточками.

Власти Киева уже несколько раз анонсировали запуск единого электронного билета на весь общественный транспорт столицы. При этом каждый раз откладывает день запуска по разным причинам.

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Дата
18
июля

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