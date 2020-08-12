В Киеве у маршрутки на ходу отпали колеса

Из-за произвольного движения колес маршрутного такси поврежден автомобиль, двигавшийся рядом. Фото: Патрульная полиция Киева

На Северном мосту столицы у маршрутного такси сломалась задняя ось и на ходу отпала вместе с колесами. В результате поврежден автомобиль Renault.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.



"К счастью, в этой дорожной аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом. На водителя маршрутного транспортного средства были составлены материалы по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях - совершение ДТП ", - говорится в сообщении.





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