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понедельник, 10 августа 2020 18:32

В Киеве трактор раздавил крышу автомобиля
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В Киеве на ул. Анны Ахматовой во время ремонта асфальтового покрытия тракторист ковшом разбил крышу автомобиля.

Пострадал водитель легковушки , сообщает "Киев Оперативный".

Фото: Александр Долгий и Патрульная полиция Киева

"Тракторист не увидел машину, которая проезжала мимо, и задел ее крышу ковшом. Водитель Renault получил травму головы", - говорится в сообщении.

В патрульной полиции Киева отмечают, что речь идет об автомобиле Peugeot и экскаваторе JCB. В результате ДТП водитель первого обратился за медицинской помощью.

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10 августа на Броварской окружной дороге автобус для развозки работников супермаркета и грузовик Mercedes столкнулись, в результате чего погиб водитель автобуса. Удар был настолько мощный, что погибшего пришлось "вырезать" из транспорта.

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