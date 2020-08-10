В Киеве трактор раздавил крышу автомобиля

В Киеве на ул. Анны Ахматовой во время ремонта асфальтового покрытия тракторист ковшом разбил крышу автомобиля.

Пострадал водитель легковушки , сообщает "Киев Оперативный".





Фото: Александр Долгий и Патрульная полиция Киева

"Тракторист не увидел машину, которая проезжала мимо, и задел ее крышу ковшом. Водитель Renault получил травму головы", - говорится в сообщении.

В патрульной полиции Киева отмечают, что речь идет об автомобиле Peugeot и экскаваторе JCB. В результате ДТП водитель первого обратился за медицинской помощью.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом столкнулись 4 автомобиля

10 августа на Броварской окружной дороге автобус для развозки работников супермаркета и грузовик Mercedes столкнулись, в результате чего погиб водитель автобуса. Удар был настолько мощный, что погибшего пришлось "вырезать" из транспорта.